Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не будет закрывать США даже в случае второй волны заражения коронавирусом. Он также выступил против обязательной вакцинации от коронавируса, так как не видит в ней необходимости.

Об этом Дональд Трамп заявил в интервью Fox Business, передает РБК-Украина.

Отмечается, что Соединенные Штаты занимают первое место в мире по числу случаев COVID-19. По данным университета Джонса Хопкинса, в стране выявлено более 7,9 миллиона случаев заражения коронавирусом, из них более 216 тысяч — с летальным исходом. Выздоровели более 3,1 миллиона человек.

Напомним, что правительство Израиля приняло решение о возобновлении международного авиасообщения. Аэропорт Бен-Гурион начнет работу в полночь с 15 на 16 октября.