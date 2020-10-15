Правительство Израиля приняло решение о возобновлении международного авиасообщения. Аэропорт Бен-Гурион начнет работу в полночь с 15 на 16 октября.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Завтра возобновят полеты из Израиля 30 зарубежных авиакомпаний. В воскресенье, 18 октября, ожидается 24 рейса израильских авиакомпаний «Эль-Аль» и Israir.

На следующей неделе возобновит полеты авиакомпания «Аркия».

Израильтяне, вылетающие в «зеленые» страны, не должны будут находиться в режиме самоизоляции после возвращения в Израиль, не обязаны будут сдавать анализ на коронавирус, если в течение 14-дней перед возвращением они не посещали «красные страны».

Напомним, что Румыния прекратила авиационное сообщение с Украиной из-за эпидемической опасности, связанной с распространением коронавируса.