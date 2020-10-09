Румыния прекратила авиационное сообщение с Украиной из-за эпидемической опасности, связанной с распространением коронавируса.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Отмечается, что Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям Румынии решил прекратить авиасообщение со странами «желтой» зоны, к которой отнесли и Украину.

Также в этом списке, в частности, Израиль, Черногория, Грузия, Чили, Ирак, Оман, Мальдивы и Исландия. В то же время, пишет hromadske, авиасообщение не запретили с государствами-членами Европейского Союза, Великобританией, Северной Ирландией, а также Объединенными Арабскими Эмиратами и Катаром, хотя они также в «желтой» зоне.

Напомним, недавно новый аэропорт Стамбула сентября принял первый регулярный рейс SkyUp из Киева.