Вчера, 17 октября, на улицы столицы США Вашингтона вышли тысячи американок – они призывали не голосовать за Дональда Трампа на предстоящих выборах, называя его «суперраспространителем» коронавируса.

Об этом сообщает The Guardian.

По словам одной из организаторов акции Рэйчел О'Лири Кармона, президентство Трампа началось с Женского марша и закончится им же.

Она попросила всех участниц марша соблюдать безопасную социальную дистанцию, заявив, что «суперраспространитель» в США только один и до выборов он должен остаться в Белом доме.

Участницы протеста призвали всех американцев думать, за кого они будут голосовать 3 ноября, используя при этом не телевизор, а собственные мозги.

Аналогичные акции прошли также в Нью-Йорке, Сан-Франциско и ряде других городов Соединенных Штатов. К ним присоединились также студенты Корнелльского университета, который закончила судья Верховного суда страны Рут Гинзбург – она выступала против президента США и защищала права женщин, а сейчас на ее место хотят поставить «человека Трампа».

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что обеспечит мирный переход власти в случае своего поражения на выборах, которые состоятся 3 ноября.