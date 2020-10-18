Кандидаты в депутаты от партии «Слуга Народа» и участники команды Татьяны Домбровской Александр Лемешко и Рамиль Агабеков провели встречу на улице Электронная.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

На встрече кандидаты рассказали о стратегии развития Николаева и поговорили о проблемах округа. В диалоге с жителями кандидаты обсудили такие проблемы, как недостаточное количество транспорта в ночное время, отсутствие велодорожек в городе и ремонта во многих школах и больницах.

— До выборов остаётся всё меньше времени, через неделю произойдёт главное событие, которое определит дальнейшие пять лет города. Встречи - это кратчайший путь к диалогу с жителями Николаева, поэтому я как кандидат в депутаты не собираюсь останавливаться, ведь диалог с горожанами это первая ступень к решению проблем города! В этот раз встреча прошла на улице Электронной, вместе с жителями мы поговорили про малое количество транспорта в ночное время, затронули проблему отсутствия велодорожек в городе, также люди очень обеспокоены отсутствием ремонта во многих школах и больницах, — отметил Александр Лемешко.

Завершая встречу, кандидаты поблагодарили всех присутствующих на ней и напомнили, что совсем скоро от выбора каждого будет, зависит судьба города на ближайшие пять лет.

— Осталось совсем мало времени, уже скоро судьба города будет зависеть от каждого из нас. Не упустите свой шанс сделать Николаев городом, которым мы будем гордиться! – подчеркнул Александр Лемешко.

Пресс-релиз