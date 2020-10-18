Власти Швеции готовы ввести локальные карантинные меры по мере роста числа случаев коронавируса.

Об этом пишет Корреспондент, ссылаясь на газету Daily Mail.

Такой шаг знаменует собой новый подход к борьбе с вирусом в Швеции, которая решила пойти своим путем, отказавшись от локдауна.

— Это больше похоже на изоляцию, но на локальную изоляцию, — рассказал Юхан Нойд, возглавляющий отдел инфекционных заболеваний в Упсале.

Перемены стратегии происходят на фоне второй волны, которая накрыла европейские страны этой осенью.

Число случаев новых заражений в ЕС растет очень стремительно и первое место занимает Чехия, которая раньше всех сняла карантин.

Новые правила, которые, как ожидается, вступят в силу в Швеции с понедельника, позволят региональным органам здравоохранения просить граждан избегать общественных мест, таких как торговые центры, музеи, библиотеки, бассейны, концерты и тренажерные залы.

Также граждан могут попросить держаться подальше от общественного транспорта или избегать посещения пожилых людей или других групп риска. Правила будут предложены в качестве руководства, а не требований. Штрафы вводиться не будут.

Как сообщалось, Словакия планирует в течение двух следующих недель проверить на коронавирус всех жителей старше 10 лет. Правительство уже заказало около 13 миллионов тестов.