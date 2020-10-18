Кандидат на пост городского главы от партии «Слуга народа» Татьяна Домбровская представила николаевцам стратегию развития медицины.

Об этом сообщает ее пресс-служба.

— Поддержка и развитие медицины должны быть в приоритете у местной власти. Но мы все так же сталкиваемся с проблемами отсутствия программ по возмещению дорогостоящего лечения жителям, низкими заработными платами медицинского персонала, сложностью получения медпрепаратов, которые должны предоставляться бесплатно. Также серьезной проблемой является отсутствие здоровых привычек у молодежи. Эти вопросы можно решить на местном уровне, вместе с участницами моей команды Еленой Кузьминой и Натальей Подопригорой мы представляем нашу стратегию развития медицины в Николаеве, — заявила Татьяна Домбровская.

Елена Кузьмина и Наталья Подопригора предлагают создать программу поддержки и дополнительного финансирования лечения малообеспеченных многодетных семей, пенсионеров и ветеранов, пересмотреть эффективность использования средств городского бюджета и выделение приоритетных направлений – увеличение заработной платы.

Также создать информационную базу аптек, которые участвуют в программе «Доступні Ліки» и обеспечить горожан шаговой доступностью в получении препаратов.

— Я уверена, что вместе с сильной командой, мы сможем сделать медицину лучше и доступней! – заявила Татьяна Домбровская.

Пресс-релиз