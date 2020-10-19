Президент Азербайджана Ильхам Алиев о взятии под контроль азербайджанской армией 13 сел в Джебраильский районе в Карабахе.

Эрдоган обвинил США, Россию и Францию в вооруженной поддержке Армении в боях за Нагорный Карабах

Карабахе.

Об этом 19 октября глава государства написал на своей странице в Twitter.

«Освобождены села Солтанлы, Амирварлы, Машанлы, Гасанли, Аликейханлы, Гумлаг, Ариф Гаджилы, Геярчинвейселли, Ниязгуллар, Кеча Мамедли, Шахвелли, Гаджи Баку, Исаглы Джебраильский района», — отметил он.

Алиев также обвинил Армению в нарушении временного гуманитарного перемирия.

— Вооруженные силы Армении, грубо нарушив согласованный временный режим гуманитарного прекращения огня, после 00:02 (по местному времени, 23:02 17 октября по киевскому времени, - прим.) 18 октября подвергли обстрелу из тяжелой артиллерии населенные пункты и боевые позиции Азербайджана. В результате этих действий есть погибшие и раненые. Азербайджанская армия, дав противнику достойный ответ, освободила от оккупации несколько населенных пунктов, — написал он.

Напомним гуманитарное перемирие между странами было возбуждено почти сразу после начала. В министерстве обороны Армении заявили, что именно азербайджанская сторона уже через несколько минут после начала режима прекращения огня нарушила его.

В то же время в министерстве обороны Азербайджана заявили, что в течение ночи армянские вооруженные силы из минометов и артиллерии обстреляли город Джебраил, а также села Джебраилського района. При этом в ведомстве отметили, что азербайджанские военные прибегли к "адекватным ответным действиям".

Отметим, что это уже вторая попытка сторон конфликта договориться о перемирии. Так, после переговоров в ночь на 10 октября Баку и Ереван также договорились о прекращении огня, однако, не выполнили его.