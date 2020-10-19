Кандидат на пост Николаевского городского головы от партии «Миколаївці» Александр Садыков заявил, что заказы на строительство ракетных катеров для Украины можно выполнять на территории николаевских судостроительных заводов.

Об этом он рассказал в видеоблоге, опубликованном на его странице в Facebook.

Александр Садыков напомнил о том, что правительство Великобритании даст Украине в заем 1,25 миллиардов фунтов на переоснащение Военно-морских сил Украины современными ракетными катерами и строительство портовой инфраструктуры для базирования кораблей в Очакове.

Он отметил, что это второй по счету английский заказ истории Украины, который может строиться на николаевских существующих верфях.

– Недавно Президентом Украины подписано соглашение с правительством Великобритании, по которому Великобритания кредитует нас и строит ракетные катера. Это политика сохранения рабочих мест там, а не наращивания рабочих мест в судостроении здесь. Подобные катера проектируются в Николаеве и могли бы успешно строиться на николаевских существующих верфях, - заявил Александр Садыков.

В качестве примера он отметил завод «Океан» и Черноморский судостроительный завод, на базе которых можно производить высококлассные катера для военно-морского флота Украины.

– Единственный государственный завод 61 коммунара, к сожалению, площадка завода не предусмотрена для строительства современных ракетных катеров. Выход как мне кажется есть, эту площадку можно было бы обменять с коммерческими структурами, которые владеют заводом «Океан» или заводом ЧСЗ. На ЧСЗ есть прекрасная площадка, на заводе «Океан» есть малая линия. На площадках можно было бы успешно и достаточно быстро начать производство высококлассных современных ракетных катеров, москитных катеров и др. для обеспечения нужд военно-морского флота Украины, - отметил он.

Напомним, ранее Александр Садыков заявил, что для возрождения николаевского судостроения необходимо вернуть в действие закон о свободных экономических зонах.