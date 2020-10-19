Антимонопольный комитет призвал ЗАО «Одесский коньячный завод» («Шустов») отказаться от использования этикеток на бутылках, которые вводят потребителей в заблуждение и создают иллюзию, что вино имеет французское происхождение.

Как сообщили в АМКУ, речь идет о напитках «Шампанское Украины «GRAND FRANCE» брют», «Шампанское Украины «GRAND FRANCE» полусладкое» и «Напиток винный игристый с фруктово-ягодным экстрактом «Гранд Франсе Розе», пишет Думская.

«Указанные напитки изготовлены на территории Украины и в их состав не входят виноматериалы французского происхождения. Единственное, что их связывает с Францией — использование при производстве дрожжей, которые селектированны Институтом энологии Шампани на виноградниках Франции», — объяснили в Антимонопольном комитете.

В ведомстве отмечают, что этикетки на бутылках с надписью «GRANDE FRANCE» — нарушение статьи 15 Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции».