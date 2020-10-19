Офис Генерального прокурора отказался возбуждать уголовное производство против нардепа Деркача, который признан американским правительством агентом Кремля.

Об этом сообщили адвокаты пятого Президента Порошенко. Они отметили, что обжалуют такое бездействие в суде, передает пресс-служба «Европейской солидарности».

— Нами была получен знаковый и показательный ответ за подписью Генерального прокурора Венедиктовой, которым нам сообщается, что Генеральной прокуратурой не будет зарегистрировано уголовное производство в отношении известных действий господина Деркача. О котором Министерство финансов США констатировало факт, что он является многолетним российским агентом. И в отношении которого мы подавали соответствующее заявление в правоохранительные органы Украины о попытке втянуть Украину в выборы в США. Соответствующее заявление было нами подано, однако с добрыми словами о верховенстве права и т.д. украинская власть, 100-процентный генеральный прокурор президента Зеленского утверждает, что этих данных недостаточно для того, чтобы начать досудебное расследование , - говорит адвокат Игорь Головань.

Он сообщил, что это бездействие уже обжаловано в суде.

— Однако двойные и тройные стандарты современной украинской власти о том, когда политические преследования, уголовные производства регистрируются за просто смешными и совершенно ничтожными основаниям. А вот когда речь идет об агентах влияния и откровенных агентов государства-агрессора, то упоминается и о верховенстве права, и о других вещах, которые так редко применяются у нас в Украине, - говорит Игорь Головань.

Адвокат Илья Новиков также сообщил, что по информации из Офиса Генпрокурора Владимир Зеленский недоволен отсутствием результатов в делах против Порошенко и требует срочно «накопать» что-то лидера оппозиции.