В понедельник, 19 октября, в Николаевской городской школе №53, на улице Потемкинской открыли сразу 4 реконструированных спортивных объекта.

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения департамента Николаевского городского.

Школьники получили два современных спортивных зала с автономными системами отопления, новейшими вентиляционными системами, современным покрытием спортивного линолеума и качественным спортивным оборудованием.

Во дворе учебного заведения отстроили две спортивные площадки – один с покрытием из искусственной травы для занятий футболом (в рамках Общественного бюджета), второй - мультиигровий с бесшовным современным покрытием и тренажерной площадкой.

Школа работает с 1981 года, в настоящее время заведение посещает почти 1400 воспитанников. В течение нескольких десятилетий спортивная инфраструктура ни разу капитально не обновлялась. На улице дети занимались на поврежденном асфальте, а состояние спортзалов давно не отвечало никаким требованиям. Сейчас же уроки физкультуры посещают с удовольствием, и во внеурочное время на площадках шумно. Школьники признаются, что новые спортивные просторы им нравится, потому что удобные и яркие.

– Лучшее, что мы можем дать детям - создать благоприятные условия для развития. Двигательная активность улучшает не только физическое, но и психологическое здоровье подрастающего поколения. Убежден, что подобные современные и качественные спортивные объекты должны быть в каждой школе. Есть четкий план и мы шаг за шагом движемся к этой цели, - отмечает Николаевский городской голова Александр Сенкевич.

Мэр Николаева также добавил, что доволен качеством работ, а ход строительства инспектировал лично. По словам Александра Сенкевича, благодаря продуктивному сотрудничеству управления образования, управления капитального строительства, коллектива школы и депутата по округу Дмитрия Сичко результат действительно получился замечательный.

К слову, депутат горсовета Дмитрий Сичко тоже бывший воспитанник школы №53 и хорошо помнит «асфальтовые стадионы и заброшенные спортзалы». Новым объектам радуется вместе с коллективом учреждения.

Напомним, что 2020 год в Николаеве был объявлен годом образования. Подводя предварительные итоги, мэр констатировал, что этого времени было слишком мало, чтобы комплексно решить все проблемные вопросы отрасли, которые накапливались в течение десятилетий. Поэтому в следующие 4 года учебным заведениям города продолжат выделять дополнительное финансирование из городского бюджета, которое будет направлено на обновление компьютерных классов, лингафонных кабинетов, классов физики, химии, биологии, обустройство систем видеонаблюдения и тому подобное.

Пресс-релиз