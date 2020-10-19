Прокуратура Луганской области открыла уголовное дело по факту принудительного привлечения людей в «армию ЛНР». Граждан оккупированных районов Луганской области заставляют ставать на военный учет.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Оккупационная администрация России вместе с представителями местной «армии» заставляет становиться на учет, принимать присягу на верность «ЛНР» и получать оружие во время военно-полевых сборов. Отказ от этого приводит к проблемам с трудоустройством и работой, остановки социальных выплат, исключению из учебных заведений.

Отмечается, что эти действия запрещены Женевской конвенцией о защите гражданского населения, а также являются нарушением Римского устава.

Дальнейшее расследование проводится управлением СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Ранее сообщалось, что в Луганской области боевики проводят принудительную «паспортизацию».