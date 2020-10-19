Иран взял на себя всю ответственность за авиакатастрофу украинского самолета «Международных авиалиний Украины» под Тегераном. Также иранская сторона готова обеспечить одинаковый размер компенсации родственникам всех жертв независимо от их гражданства.

Об этом сообщил замминистра иностранных дел Евгений Енин, передает пресс-служба МИД.

— Приветствуем решение Ирана взять на себя всю ответственность за сбивание украинского самолета, а также готовность обеспечить одинаковый размер компенсации родственникам всех жертв независимо от их гражданства, — отметил замминистра.

Во время встречи с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифи, Евгений Енин заявил о необходимости непредвзятого и объективного расследования обстоятельств авиакатастрофы и призвал иранскую сторону обеспечить доступ ко всем соответствующим материалам.

— Прогресс в переговорном процессе по украинскому самолету будет способствовать нормализации сотрудничества с Ираном во всех сферах, — подчеркнул он.

Иранский дипломат заверил, что ни одна третья страна не будет влиять на политику Ирана в отношении Украины.

Ранее сообщалось, что отдельные родственники погибших пассажиров рейса МАУ PS752, сбитого иранскими военными, подали иск против Ирана в Федеральном суде в Вашингтоне.

Напомним, что 8 января 2020 года вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской авиакомпании МАУ Boeing-737 потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.

Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит иранской ракетой. В тот же день Офис Президента Украины сообщил, что президент Ирана в разговоре с Зеленским попросил прощения за сбитый Boeing.

3 февраля власти Ирана заявили, что отказываются предоставлять Украине какие-либо материалы по сбитому пассажирскому самолету компании МАУ.

Так, в Министерстве иностранных дел Ирана заявили о завершении расследования по факту крушения самолета «Международных авиалиний Украины» и добавили, что «черные ящики» украинского самолета не содержат важной информации.

В деле о катастрофе самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране задержали 6 подозреваемых. Сейчас под стражей находятся лишь трое фигурантов.