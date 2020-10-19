Юрий Демчук

Кандидат-самовыдвиженец на пост Новобугского городского головы Юрий Демчук заявил, что начальник райотдела полиции снимает его баннеры и плакаты по всему городу.

Об этом он сказал в видеообращении, которое опубликовал на своей странице в Facebook.

Кандидат рассказал, что начальник Новобугского отдела полиции приехал к собственнику магазина, на здании которого висел баннер с рекламой Юрия Демчука, и угрозами заставил его убрать.

— Снимаем баннер, так как начальник милиции (полиции, — прим.) лично приехал, хотя было разрешение собственника магазина. Он дал ему (собственнику, — прим.) один час и сказал: «Если не хочешь иметь проблем и дальше торговать, снять». Здесь было соглашение с собственником, это частный магазин. Но людей терроризировали полтора суток. Баннер ни к чему не призывает, здесь нет ничего антигосударственного. Человек сидит и плачет, сказали снять, иначе будут кошмарить бизнес. Уже полтора суток они ездят снимают эти плакаты по всему городу. Я уже устал их охранять. Наша милиция (полиция, — прим.) не поменялась ни при Сталине, ни при Януковиче, ни при Зеленском, — сказал Юрий Демчук.

Напомним, в субботу, 17 октября, неизвестные напали на палатку кандидата в депутаты горсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Дмитрия Каленика, которая размещалась около остановки общественного транспорта «Школьная» в микрорайоне Соляные.