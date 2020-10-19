В Киеве стартовал масштабный проект создания концентр-холла международного уровня, который реализуется на средства компании Рошен и Фонда Порошенко.

Пятый президент Петр Порошенко вместе с женой Мариной рассказали о деталях на презентации проекта, которая состоялась в столичном микрорайоне Отрадный, передает пресс-служба «Европейской солидарности».

— Сегодня всех нас собрало стремление возродить культуру в Украине, потому что культура это то, вокруг чего ведущие страны Европы восстанавливают национальную идею и формируют собственную идентичность. Сейчас Киеву катастрофически не хватает современных площадок для реализации художественных проектов мирового уровня, особенно тех, которые создают классическую музыку. Наша страна воспитывает виртуозов-музыкантов и дирижеров и отпускает их по миру, потому что здесь им негде работать. Даже в столице, которая должна подавать пример всей стране, нет филармонических залов надлежащего уровня. Именно поэтому у нас возникла идея создать современный концерт зал международного уровня. Зал, который будет символом возрождения украинской культуры, зал, в котором будут звучать лучшие образцы мировой классики и выступать легенды мировой музыки — «Концерт-холл Рошен», — отметила Марина Порошенко.

Бюджет проекта — это десятки миллионов долларов, сообщили его инициаторы. Концерт-холл продолжит ряд масштабных проектов, которые уже реализованы командой Порошенко — это и самый большой в мире речной свето-музыкальный фонтан Рошен в Виннице, создание центра Анны Киевской во Франции, поддержка археологических исследований на месте захоронения короля Даниила Галицкого в Польше, строительство единственного за время независимости Театра на Подоле. Более 150 000 киевлян и гостей города прошлой зимой посетили Roshen Winter Village, а еще есть зоопарк в Черкассах, катки в Киеве, Днепре, Харькове.

Порошенко со своей стороны отметил, что подобные проекты обычно реализуются государством или муниципалитетами. Есть только несколько мировых прецедентов, когда подобные заведения создавались исключительно за средства меценатов.

— Мы даже не можем назвать в Восточной Европе примеры, когда за средства благотворителей, негосударственные, а не муниципальные средства был бы построен или хотя бы замахнулись на объект такого уровня. Но мы смелые. Этот проект рассчитан на помощь украинским отечественным артистам — и симфоническим оркестрам, и Филармонии, и консерваториям, многим талантливым украинским музыкантам. Это — воспитание нации. Потому что есть два способа. Один — полудилетанты из «95 квартала», которые формируют одни чувства. А другой — лучшие образцы мировой симфонической музыки, мировой классики. И очень важно, что это делается не на Крещатике, а тут на Отрадном, — подчеркнул Петр Порошенко.

Он отметил, что это станет центром культуры и развития всего Киева.

— И многие артисты мирового уровня, много оркестров мирового уровня приехали бы давно в Украину. Но никогда они здесь не были, потому что не было места, где могли бы оценить по-настоящему этот уровень. «Рошен» вдохновился примерами Microsoft Theater и Карнеги-холла, — сказал пятый президент.

Как рассказал главный менеджер проекта Евгений Полтавцев, это будет первый в Украине концертный зал для выступлений большого симфонического оркестра с хором. Например, Германия имеет 7 залов мирового уровня. В соседней Польше за последние годы открыли два подобных заведения. Украина же с ее огромными традициями классической музыки, с дирижерами, исполнителями, композиторами и коллективами мирового уровня не имеет никакого акустического зала для большого симфонического оркестра.

Концерт-холл будет иметь большой акустической концертный зал на 1800 зрителей и камерный зал на 400 зрителей. А также необходимую инфраструктуру для репетиций музыкантов и хоров. По словам Полтавцева, заведение уже планирует проводить по 250 художественных событий в год. Для реализации проекта «Рошен» на торгах выкупил бывший ДК имени Королева.

Полтавцев также отметил, что архитектурный проект будет выбран на международном конкурсе с привлечением мировых специалистов и компаний. По планам проекта, «Концерт-холл Рошен» откроет свои двери в сентябре 2025 года.

Проект концерт-холла будет представлен киевлянам весной 2021 года.

Напомним, в Национальном институте рака (Киев) после масштабной реконструкции откроют отделение онкогематологии и трансплантации костного мозга.