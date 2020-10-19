Правительство США выдвинуло официальные обвинения офицерам ГРУ России в причастности к организации международных хакерских атак, в том числе, против Украины, а также в распространении опасных вирусных программ, которые привели к миллиардным убыткам.

Об этом пишет Укринформ, ссылаясь на The Washington Post.

— Соединенные Штаты в понедельник выдвинули уголовное обвинение против шестерых офицеров российской разведки в связи с рядом наиболее вредоносных международных кибератак, в том числе, со срывом работы электросети в Украине и запуском вируса-вымогателя NotPetya, который заразил компьютеры по всему миру, нанеся ущерб на миллиарды долларов, — отмечается в сообщении.

В обвинительном акте фигурируют россияне Юрий Андриенко, Сергей Детистов, Павел Фролов, Артем Очиченко, Петр Плискин, Анатолий Ковалев. Как уточняется, все они являются офицерами в/ч 74455 Главного управления разведки Генштаба РФ, которое «было причастно к усилиям по вмешательству в президентскую кампанию 2016 года».

При этом отмечается, что злонамеренному воздействию кибератак, организованных офицерами ГРУ подверглись, в том числе, международные корпорации, организации, политические кампании, правительства, а также Зимние Олимпийские игры 2018 года.

— Ни одна страна не использовала свои кибервозможноти в качестве оружия настолько губительно и безответственно, как Россия, — заявил во время оглашения обвинительного акта помощник генерального прокурора Джон Демерс.

Он подчеркнул, что россияне бессмысленно наносили побочные беспрецедентные убытки для достижения небольших тактических преимуществ и удовлетворения злого умысла.

Напомним, кибератака произошла 27 июня 2017 года. Ее назвали самой масштабной в истории страны. Атаке, в частности, подверглись Укртелеком, Киев- и Днепрэнерго, Укрзалізниця, Аэропорт Борисполь, Кабинет министров.

Киберполиция Украины сообщила, что вирусная атака возникла из-за программы M.E.doc (программное обеспечение для отчетности и документооборота).