Большая палата Верховного суда Украины передала в Печерский районный суд Киева дело по иску семьи Суркисов, в котором они оспаривают определение их центробанком связанными с ПриватБанком лицами и обмен их средств в банке (на сумму свыше 1 млрд грн) на акции банка (bail-in), позже выкупленные государством за 1 грн.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

— Офис Генерального прокурора отстоял в Верховном Суде 1 млрд грн активов государства в деле АО КБ «ПриватБанк»и фактически предупредил выбытие еще 28 млрд грн по аналогичным искам. И мы продолжим бороться за сохранение этих средств в Печерском районном суде, куда было передано это дело, — написала Ирина Венедиктова.

При этом «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник пишет, что текст решения Верховного суда от 15 июля 2020 года, которым он частично удовлетворил кассационную жалобу Нацбанка Украины (НБУ), Кабинета министров и ПриватБанка, подтвердив законность bail-in, был опубликован 22 сентября, а 23 сентября по ходатайству представителей Суркисов дело было передано в Печерский райсуд.

Также отмечается, что представители Суркисов подали ходатайство о переводе дела в Печерский райсуд до публикации текста решения суда, тогда как ПриватБанк подал заявление об отсутствии оснований такого направления через несколько дней после его публикации.

Источник также пояснил, что когда Верховный суд закрывает производство в связи с неподсудностью дела судам предыдущих инстанций, то по ходатайству стороны он может направить это дело в суд, которому оно подсудно.

Пока информации о дате заседания нет.

Ранее сообщалось, что Шестой апелляционный административный суд в конце ноября возобновит рассмотрение жалобы на решение Окружного административного суда от 18 апреля 2019 года об отмене национализации ПриватБанка.