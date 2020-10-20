Долговременное напряжение между Китаем и Тайванем обострилось из-за физического конфликта между их дипломатами на Фиджи.

Об этом сообщает BBC.

Тайвань заявляет, что двое чиновников из посольства Китая в начале этого месяца сорвали мероприятие, посвященное национальному дню этой островной страны — Пекин обвинения отвергает.

Обе стороны заявляют, что их чиновники пострадали в результате драки, и попросили полицию Фиджи провести расследование.

Инцидент произошел 8 октября, когда торговое представительство Тайваня на Фиджи — его фактическое посольство — устроило прием для около 100 уважаемых гостей в роскошном отеле Grand Pacific в столице Фиджи Суве. МИД Тайваня заявило, что двое китайских чиновников начали фотографироваться и пытаться собрать информацию о гостях на этом мероприятии. Тайваньский дипломат, который попросил их уйти, подвергся физическому нападению и ему понадобилось лечение в больнице из-за травм головы.

Китай представил другой отчет о событиях. Посольство КНР на Фиджи заявило, что его сотрудники находились в «общественной зоне за пределами места проведения», выполняя неопределенные «служебные обязанности», и обвинило тайваньских чиновников в «провокационных» действиях и причинении «ранений и ущерба одному китайском дипломату».

Полиция Фиджи не прокомментировала расследование.

Как известно, Китай рассматривает Тайвань как обособленную провинцию, но тайваньские лидеры считают, что остров — суверенное китайское государство с 1949 года, когда туда отступили националисты после поражения от китайских коммунистов в гражданской войне.

Отношения между странами крайне напряженные, поэтому и существует постоянная угроза эскалации, которая может втянуть США, союзника Тайваня.

Хотя Тайвань официально признан лишь несколькими странами, его демократически избранное правительство имеет прочные коммерческие и неформальные связи со многими странами.