В столице Польши Варшаве из-за эпидемии коронавирусае отменили все мероприятия, связанные с празднованием Нового года. Сэкономленные средства останутся в бюджете столицы.

Об этом сообщает издание Onet со ссылкой на мэрию Варшавы.

— Здоровье жителей — самое главное. Отсутствие мероприятия приведет к тому, что часть финансов останется в кассе города, - отметила пресс-секретарь администрации города Каролина Галецкая и выразила надежду, что компенсировать упущенное удастся в следующем году.

По последним данным, в Польше зафиксировано более 183 тысяч случаев заражения COVID-19, из них более 94 тысяч закончились выздоровлением пациентов и 3614 — смертью. По заболеваемости страна занимает десятое место в Европе и 29 — в мире.

Напомним, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 5469 человек, зафиксировано 113 летальных случаев, 3044 пациента выздоровели.