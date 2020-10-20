За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 5469 человек, зафиксировано 113 летальных случаев, 3044 пациента выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные СНБО по состоянию на утро вторника, 20 октября.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 309 107 человек, из них 129 533 выздоровели, летальных исходов — 5786.

Напомним, что правительство продлило карантин до 31 декабря. Подход к смягчению или усилению карантина остался адаптивным, но принцип распределения регионов для усиления карантинных мер изменили.

Страну поделили на четыре зоны по уровню опасности распространения коронавируса. В каждой из них действует определенный ряд ограничений.

Новые правила карантина начали действовать с 3 августа. Решение о делении страны на зоны пересматривают раз в 7 дней.