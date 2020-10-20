Бюджет Николаева недополучает порядка 750 миллионов гривен от аренды земли предпринимателями.
Об этом заявил лидер областной организации партии «Наш край», депутат областного совета Юрий Кормышкин в эфире программы «Битва за город».
Он отметил, что в областном совете при его участии как главы постоянной комиссии по вопросам АПК была принята и утверждена проектно-техническая документация по оценке земли еще в 2011 году.
В то же время в Николаеве до 2019 года бюджет недополучал миллионы гривен от аренды земли.
— До этого размер налога в Николаеве был 240 грн/кВ.м. В 2019 году было утверждено на сессии решение, которое вступило в действие с 1 января 2020 года — подняли до 340 грн/кВ.м. Это аренда, которую будут платить бизнесмены. Но депутаты горсовета в 2019 году, в связи с тем, что поднялась НГО, опустили цены — до 0,3%. И наш бюджет получил в три раза меньше доходов. То есть, город Николаев с 2015 по 2019 год, в среднем, в год получал от налога на землю — 250-270 миллионов гривен. Депутатский корпус уменьшил в три раза налог, и бюджет недополучил 750 миллионов гривен, – заявил Юрий Кормышкин.
Елава «Нашего Края» убежден, что та же ситуация повторяется в портах в связи с арендной платой за земельные участки, а если повысить стоимость аренды до 1%, то на вырученные деньги появится возможность ремонтировать инфраструктуру.
— Портам уменьшили стоимость аренды — 0,3%. Не поставили 1%. Это деньги. Не нужно говорить за портовые сборы. Нужно ставить 1% — эти деньги попадут нашим горожанам, и за эти деньги мы можем строить дороги. Не нужно придумывать велосипед — он уже есть, – подчеркнул он.
Юрий Кормышкин также добавил, что необходимо унифицировать систему портовых сборов, однако, это решение уже стоит принимать на государственном уровне. По его мнению, это было бы выгодно и городу, и портам.
— Все портовые сборы, которые идут при экспорте продукции… Ставка на экспорт в среднем — $10. В Николаеве платится $4-4,5 — все остальное платится вне резидента. Примите поправку в законе, что платиться только на территории Украины. Эти деньги будут здесь, в гривне, с НДС, и никто не пострадает. И все порты не будут платить на резидента, – резюмировал Юрий Кормышкин.
|
Попереду всіх: найбільше в медіа Миколаєва джинсує «Слуга народу»Катерина Середа
|
Про динозаврів, вінегрет, відсутності контролю та бурхливе минуле колишнього голови облрадиСтанислав Мартиросов
Бюджет Николаева недополучает порядка 750 миллионов гривен от аренды земли предпринимателями.
Об этом заявил лидер областной организации партии «Наш край», депутат областного совета Юрий Кормышкин в эфире программы «Битва за город».
Он отметил, что в областном совете при его участии как главы постоянной комиссии по вопросам АПК была принята и утверждена проектно-техническая документация по оценке земли еще в 2011 году.
В то же время в Николаеве до 2019 года бюджет недополучал миллионы гривен от аренды земли.
— До этого размер налога в Николаеве был 240 грн/кВ.м. В 2019 году было утверждено на сессии решение, которое вступило в действие с 1 января 2020 года — подняли до 340 грн/кВ.м. Это аренда, которую будут платить бизнесмены. Но депутаты горсовета в 2019 году, в связи с тем, что поднялась НГО, опустили цены — до 0,3%. И наш бюджет получил в три раза меньше доходов. То есть, город Николаев с 2015 по 2019 год, в среднем, в год получал от налога на землю — 250-270 миллионов гривен. Депутатский корпус уменьшил в три раза налог, и бюджет недополучил 750 миллионов гривен, – заявил Юрий Кормышкин.
Елава «Нашего Края» убежден, что та же ситуация повторяется в портах в связи с арендной платой за земельные участки, а если повысить стоимость аренды до 1%, то на вырученные деньги появится возможность ремонтировать инфраструктуру.
— Портам уменьшили стоимость аренды — 0,3%. Не поставили 1%. Это деньги. Не нужно говорить за портовые сборы. Нужно ставить 1% — эти деньги попадут нашим горожанам, и за эти деньги мы можем строить дороги. Не нужно придумывать велосипед — он уже есть, – подчеркнул он.
Юрий Кормышкин также добавил, что необходимо унифицировать систему портовых сборов, однако, это решение уже стоит принимать на государственном уровне. По его мнению, это было бы выгодно и городу, и портам.
— Все портовые сборы, которые идут при экспорте продукции… Ставка на экспорт в среднем — $10. В Николаеве платится $4-4,5 — все остальное платится вне резидента. Примите поправку в законе, что платиться только на территории Украины. Эти деньги будут здесь, в гривне, с НДС, и никто не пострадает. И все порты не будут платить на резидента, – резюмировал Юрий Кормышкин.