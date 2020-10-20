Бюджет Николаева недополучает порядка 750 миллионов гривен от аренды земли предпринимателями.

Об этом заявил лидер областной организации партии «Наш край», депутат областного совета Юрий Кормышкин в эфире программы «Битва за город».

Он отметил, что в областном совете при его участии как главы постоянной комиссии по вопросам АПК была принята и утверждена проектно-техническая документация по оценке земли еще в 2011 году.

В то же время в Николаеве до 2019 года бюджет недополучал миллионы гривен от аренды земли.

— До этого размер налога в Николаеве был 240 грн/кВ.м. В 2019 году было утверждено на сессии решение, которое вступило в действие с 1 января 2020 года — подняли до 340 грн/кВ.м. Это аренда, которую будут платить бизнесмены. Но депутаты горсовета в 2019 году, в связи с тем, что поднялась НГО, опустили цены — до 0,3%. И наш бюджет получил в три раза меньше доходов. То есть, город Николаев с 2015 по 2019 год, в среднем, в год получал от налога на землю — 250-270 миллионов гривен. Депутатский корпус уменьшил в три раза налог, и бюджет недополучил 750 миллионов гривен, – заявил Юрий Кормышкин.

Елава «Нашего Края» убежден, что та же ситуация повторяется в портах в связи с арендной платой за земельные участки, а если повысить стоимость аренды до 1%, то на вырученные деньги появится возможность ремонтировать инфраструктуру.

— Портам уменьшили стоимость аренды — 0,3%. Не поставили 1%. Это деньги. Не нужно говорить за портовые сборы. Нужно ставить 1% — эти деньги попадут нашим горожанам, и за эти деньги мы можем строить дороги. Не нужно придумывать велосипед — он уже есть, – подчеркнул он.

Юрий Кормышкин также добавил, что необходимо унифицировать систему портовых сборов, однако, это решение уже стоит принимать на государственном уровне. По его мнению, это было бы выгодно и городу, и портам.

— Все портовые сборы, которые идут при экспорте продукции… Ставка на экспорт в среднем — $10. В Николаеве платится $4-4,5 — все остальное платится вне резидента. Примите поправку в законе, что платиться только на территории Украины. Эти деньги будут здесь, в гривне, с НДС, и никто не пострадает. И все порты не будут платить на резидента, – резюмировал Юрий Кормышкин.

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