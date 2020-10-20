Лидер политической партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко считает, что кандидат в депутаты Николаевского областного совета от политсилы Вадим Пидберезняк — это человек, который будет отстаивать интересы общины и решать их проблемы.

Об этом она говорит в видеообращении, опубликованном на странице партии в Facebook.

— Он был народным депутатом, работал в транспортном комитете и я могла наблюдать за тем, как он профессионально решает самые тяжелые проблемы. Мне кажется, что это тот человек, который бы мог в областном совете стать таким лидером, который бы обязательно показал результат. Вы знаете, насколько сейчас важны эти местные выборы — вот об этом бы я хотела сказать. Казалось бы, в Украине было много местных выборов, но сегодня они особенные, потому что с центра на места передали земельные, водные, лесные ресурсы; передали большие деньги, которыми нужно управлять в интересах общин. Сегодня это будет ключевым вопросом на выборах, поскольку если к власти придут однодневные партии, которые были недавно созданы, которые ставят перед собой цель забрать эти ресурсы и создать с их помощью свой бизнес, не учитывая интересы общин, то такие однодневные партии не смогут защитить ни общину, ни ее жителей. Мне кажется, надо знать кого выбирают люди — нужно выбирать только тех, кто прошел рука об руку с вами очень длинный путь, кто вас не подвел, не предал, не продал, кто не продал земли, ресурсы, надры. Это и есть Вадим Иванович Пидберезняк — человек, который будет стоять за интересы общины фундаментально, - сказала Юлия Тимошенко.

Напомним, что в четверг, 27 февраля, на партийной конференции областной парторганизации «Батьківщина» большинством голосов был избран глава николаевской партии Вадим Пидберезняк.