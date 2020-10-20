Артем Ильюк

Глава Николаевской городской организации партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Артем Ильюк рассказал о команде, с которой идет выборы в городской совет.

Об этом он рассказал в интервью НикВести.

По его словам, сегодня от партии «ОПЗЖ» на 85% идут новые люди в городской совет. Но это люди с опытом в сфере развития своего города, добавил он.

Артем Ильюк рассказал, что подбирал команду таким образом, чтобы там были представители разных сфер жизнедеятельности Николаева.

— Сегодня от партии «ОПЗЖ» на 85% идут новые люди в городской совет. Но люди с опытом в сфере развития своего города. Я подбирал часть команды по принципу, чтобы эта была репрезентативная часть наших горожан: врач, учитель, предприниматель, общественный деятель. Это люди из разных сфер. Общаясь с людьми много лет, я знаю настоящих лидеров, пусть еще не всем известных на общегородском уровне. Но это меня не пугает, потому что, посмотрев на социологию по нынешним депутатам городского совета, которых в большинстве своем люди не знают, и больше 90% вообще не пользуются никаким рейтингом доверия, то меня совсем не пугают новые люди в политике. Хорошо, когда в команде есть опытные люди и они сообща работают с молодыми энергичными людьми, у которых есть сумасшедшее желание развивать наш город. По такому принципу я формировал команду, - сказал Артем Ильюк.

Он рассказал, что ведет в горсовет команду людей, которые в большинстве не были в политике, но достигли успеха в своей сфере.

— Вот, например, Вячеслав Гончаренко – руководитель ОСМД. В его руководстве более 10 многоэтажных домов, которыми он успешно руководит. Там у людей чистые подъезды, давно стоят новые трубы, дома постепенно преображаются. Это человек, который уже успешно показал себя в сфере ЖКХ и люди его работой очень довольны. Есть Елизавета Трищанович и Николай Кравченко – в рамках своей общественной организации они сделали массу проектов по улучшению Корабельного района. Это молодые, но уже опытные люди, которые хорошо знают свой район, знают его проблемы и уже доказали, что могут решать эти проблемы. Когда они станут депутатами, то возможностей для улучшения города у них будет значительно больше, и они хорошо осознают, какая большая ответственность на них ложится. Игорь Долбилов – человек, который запустил и успешно развивает свой спортивный клуб. У него занимаются сотни детей. Он не стал искать легких путей, не уехал заграницу – открыл свое дело в родном городе, благодаря которому и сам реализовался, и обучает боевым искусствам молодых ребят, - рассказал Артем Ильюк.

Он также рассказал, что в команде есть представители крупных предприятий, например, из портовой отрасли.

— Это специалисты, которые хорошо себя зарекомендовали, доказали свой профессионализм. Они знают, как улучшить взаимодействие городской власти и николаевских предприятий из морехозяйственного комплекса, - сказал Артем Ильюк.

Ранее сообщалось, что Артем Ильюк рассказал о позиции политической партии в вопросе распределения приоритетов в работе городского совета.