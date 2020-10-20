Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что суточный показатель заражения коронавирусом может вырасти до 8−10 тысяч в течение ближайших недель, в случае положительной динамики роста Украина вернется к более жесткому локдауну.

Об этом он заявил, выступая в Верховной Раде Украины, пишет «Новое время».

Максим Степанов предупредил, что правительство введет жесткие карантинные ограничения, если количество случаев COVID-19 возрастет до 11−15 тысяч за сутки, а больницы будут заполнены более чем на 85%.

— Мы дополнительно будем обеспечивать введение жестких карантинных ограничений в стране с применением полного перечня ограничений красного уровня эпидемиологической опасности. Начнется мобилизация всех медицинских работников и других работников. Будет организована работа ведомственных учреждений для гражданского населения, а также обеспечена работа полевых госпиталей, - рассказал он.

По словам главы Минздрава, ресурсы медицинской системы будет исчерпаны, если суточный показатель заболеваемости COVID-19 превысит 20 тысяч гривен.

— В таком случае мы будем вынуждены вводить активацию протокола медицинской сортировки с приоритетом оказания медицинской помощи, - сказал Максим Степанов.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский обещает, что в 2021 году медики будут получать заработные платы 20-25 тысяч гривен, медицинские сестры — 15 тысяч гривен, младший медицинский персонал — до 10 тысяч гривен.