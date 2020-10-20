В 2020 году «Морской специализированный порт Ника-Тера», входящий в Group DF, направил 2 миллиона гривпен на борьбу с пандемией COVID-19 в Николаевской области.

Предприятие закупило и передало шести медучреждениям Николаева 1 388 единиц медоборудования и принадлежностей, а также 11 344 единицы средств индивидуальной защиты сотрудникам здравоохранения.

Порт оказал прямую помощь Николаевским городским больницам №1, №3, №5, Николаевскому роддому №1, Центру первичной медико-санитарной помощи №7 и Областному центру лечения инфекционных болезней, который является главным пунктом по борьбе с коронавирусом в Николаевской области.

В частности, порт передал больницам: 500 респираторов FFP-3, 17 кислородных концентраторов, 20 медицинских кроватей, 60 защитных костюмов, 50 защитных комбинезонов, более 7 000 одноразовых масок, а также тесты ПЦР, бактерицидный передвижной облучатель, ларингоскопы, наплечные опрыскиватели, нитриловые перчатки, комплекты стерильного операционного покрытия, антисептики.

— Собственник порта учитывает интересы не только бизнеса, но и жителей города Николаева. Сегодня приоритетными направлениями программ КСО порта являются: медицина, образование, спорт и помощь в благоустройстве города. В этом году очевидно, что медицина является приоритетной для нас задачей, – прокомментировал Алим Агакишиев, начальник порта «МСП Ника-Тера».

По словам Алима Агакишиева, сумма средств, выделенных портом «Ника-Тера» на благотворительную деятельность за три квартала этого года составила более 3 млн грн.



