Об этом Зеленский заявил во время ежегодного послания в Верховной Раде.

— Мы готовим программу «Украина — чемпион». В каждом регионе страны должна быть большая современная спортивная арена. У каждой из них будет имя выдающегося украинского чемпиона, — сказал президент.

Кроме того, Зеленский напомнил, что в рамках программы «Большое сторительство» ремонтируются старые и строятся новые дороги. После этого должна начаться реставрация украинских замков, театров, музеев, объектов культурного и архитектурного наследия.

Напомним, что в марте 2018 года в интервью в студии НикВести чемпион Зимних Олимпийских игр-2018, николаевец Александр Абраменко рассказал, что вынужден уезжать в Беларусь для подготовки к предстоящим соревнованиям.

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов посетил трамплин для занятий фристайлом в Николаеве и заявил, что рассматриваются варианты реконструкции или постройки нового трамплина.

В декабре 2018 года во время своего визита в Николаев Владимир Зеленский рассказал, что хотел бы, чтобы в городе Николаев построили новый дворец спорта европейского уровня.

В июле 2019, прибыв в Николаев, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выполнит свое обещание о строительстве спортивного дворца в Николаеве.

В свою очередь, мэр Николаева Александр Сенкевич поддержал идею Владимира Зеленского относительно строительства в городе Дворца водных видов спорта.