Депутат Николаевского городского совета от партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность» Сергей Танасов считает, что проблему с перегрузами создала власть своей бездеятельностью, и решать её нужно комплексно, а не через пиар-акции.

Об этом пишет пресс-служба партии.

— О многокилометровых пробках из перегруженных зерновозов, водители которых не желают проходить весовой контроль, написали практически все. Но, к сожалению, за констатацией факта не последовало углубления в суть проблемы, - считает Сергей Танасов.

При этом депутат считает, что проблему с перегрузом нужно решать комплексного.

— Что, те, кто устанавливал эти весовые комплексы, не знали, что не существует правовой базы, которая без вариантов заставила бы всех водителей проходить проверку и давала основания показательно и ощутимо наказывать тех, кто пытается ее избежать? Или у кого-то были иллюзии, что те, кто сидит за рулем тех грузовиков, примут просто вынут из кармана собственные деньги (ведь никто тех штрафов в смете не закладывает и на подобные расчеты водителям ни копейки не выдает)? Но зато можно красиво отчитаться перед выборами: дорогу на деньги, которые забрали с антиковидного фонда, отремонтировали, один комплекс на всю дорогу поставили... Ну, а то, что дорогу за неделю разбили, а персоналу весовых комплексов только и остаётся, что бессильно разводить руками — ну, то такое дело, безответственный у нас народ, что ты ему сделаешь? А деньги? Ну, что деньги... Были когда-то. Сейчас уже нет. И не будет, сами виноваты — не уберегли наш ремонт, - считает Сергей Танасов.

Пресс-релиз