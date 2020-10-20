Кандидат на пост мэра от партии «Слуга народа» Татьяна Домбровская встретилась с народными депутатами и главой фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией.

Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает пресс-служба партии.

– Сегодня я в Киеве и впереди у меня продуктивный день! Я уже встретилась в Верховной Раде с николаевскими народными депутатами Украины и главой фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией. Мы обсудили бюджетное планирование на 2020-2021 год и его распределение на Николаев и Николаевскую область. Приоткрою занавес: мы также обсудили проекты, которые можно внедрить в Николаеве и строительство мусороперерабатывающего завода в том числе. Поговорили о взаимоотношениях и перспективах сотрудничества Верховной Рады Украины с местной властью, - пишет Татьяна Домбровская.

Как отмечает пресс-служба, в Киеве у нее запланировано много встреч, на которых она обсуждает перспективы развития Николаева на всеукраинском уровне. Кандидат на пост мэра также акцентирует, что несмотря на близость дня выборов, она рада быть в Киеве и нацелена на продуктивную работу.

– Рада, что в преддверии важных и действительно решающих выходных, мне удалось вырваться в столицу! Дальше ещё много встреч, поэтому я в отличном настроении, настроена на продуктивную работу, - добавила она.

Пресс-релиз