Сегодня, 20 октября, состоялась сессия городского совета, во время которой были рассмотрены проект решения «Об утверждении договора гарантии, возмещение и поддержки проекта между Николаевским городским советом и Европейским банком реконструкции и развития».
Об этом сообщает отдел информационного обеспечения департамента Николаевского горсовета.
Напомним, что в рамках сотрудничества с ЕБРР город намерен приобрести 60 троллейбусов, 20 из которых с системой автономного хода. В июне текущего года городской совет согласовал открытие кредитной линии. Уже проведен соответствующий тендер. Следующим шагом должно быть утверждение договора гарантий, возмещения и поддержки проекта между городским советом и ЕБРР.
Перед голосованием мэр Николаева Александр Сенкевич отметил важность данного вопроса и призвал депутатов утвердить указанный договор.
В итоге городской совет принял положительное решение - договор был утвержден 29 голосами народных избранников.
Пресс-релиз
|
Попереду всіх: найбільше в медіа Миколаєва джинсує «Слуга народу»Катерина Середа
|
Про динозаврів, вінегрет, відсутності контролю та бурхливе минуле колишнього голови облрадиСтанислав Мартиросов
Сегодня, 20 октября, состоялась сессия городского совета, во время которой были рассмотрены проект решения «Об утверждении договора гарантии, возмещение и поддержки проекта между Николаевским городским советом и Европейским банком реконструкции и развития».
Об этом сообщает отдел информационного обеспечения департамента Николаевского горсовета.
Напомним, что в рамках сотрудничества с ЕБРР город намерен приобрести 60 троллейбусов, 20 из которых с системой автономного хода. В июне текущего года городской совет согласовал открытие кредитной линии. Уже проведен соответствующий тендер. Следующим шагом должно быть утверждение договора гарантий, возмещения и поддержки проекта между городским советом и ЕБРР.
Перед голосованием мэр Николаева Александр Сенкевич отметил важность данного вопроса и призвал депутатов утвердить указанный договор.
В итоге городской совет принял положительное решение - договор был утвержден 29 голосами народных избранников.
Пресс-релиз