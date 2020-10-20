Сегодня, 20 октября, состоялась сессия городского совета, во время которой были рассмотрены проект решения «Об утверждении договора гарантии, возмещение и поддержки проекта между Николаевским городским советом и Европейским банком реконструкции и развития».

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения департамента Николаевского горсовета.

Напомним, что в рамках сотрудничества с ЕБРР город намерен приобрести 60 троллейбусов, 20 из которых с системой автономного хода. В июне текущего года городской совет согласовал открытие кредитной линии. Уже проведен соответствующий тендер. Следующим шагом должно быть утверждение договора гарантий, возмещения и поддержки проекта между городским советом и ЕБРР.

Перед голосованием мэр Николаева Александр Сенкевич отметил важность данного вопроса и призвал депутатов утвердить указанный договор.

В итоге городской совет принял положительное решение - договор был утвержден 29 голосами народных избранников.

Пресс-релиз