Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко пообещал купить для библиотек часть тиража книги «Дело Василия Стуса» Вахтанга Кипиани, которую хочет запретить депутат из «ОПЗЖ» Виктор Медведчук.
Об этом Ткаченко написал в Facebook.
— Создатель «темников» (Медведчук — прим.) решил снова выступить в привычной для себя роли цензора и на помощь ему пришел украинский суд, — отметил он.
Министр добавил, что теперь благодаря книге Кипиани о роли кума Путина (Медведчука) в деле осуждения советской системой украинского писателя Стуса будут знать в разы больше людей. Ткаченко отметил, что Министерство культуры рекомендует книгу «Дело Василия Стуса» к чтению.
— И пока дело будет в апелляции — лично закуплю часть тиража для национальных библиотек, — подытожил он.
Напомним, Дарницкий районный суд Киева обязал автора книги «Дело Василия Стуса» Вахтанга Кипиани и издательство «Виват» удалить из произведения информацию о председателе политсовета партии «ОПЗЖ» Викторе Медведчуке и запретить распространение печатного тиража до устранения нарушения неимущественных прав Медведчука.
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Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко пообещал купить для библиотек часть тиража книги «Дело Василия Стуса» Вахтанга Кипиани, которую хочет запретить депутат из «ОПЗЖ» Виктор Медведчук.
Об этом Ткаченко написал в Facebook.
— Создатель «темников» (Медведчук — прим.) решил снова выступить в привычной для себя роли цензора и на помощь ему пришел украинский суд, — отметил он.
Министр добавил, что теперь благодаря книге Кипиани о роли кума Путина (Медведчука) в деле осуждения советской системой украинского писателя Стуса будут знать в разы больше людей. Ткаченко отметил, что Министерство культуры рекомендует книгу «Дело Василия Стуса» к чтению.
— И пока дело будет в апелляции — лично закуплю часть тиража для национальных библиотек, — подытожил он.
Напомним, Дарницкий районный суд Киева обязал автора книги «Дело Василия Стуса» Вахтанга Кипиани и издательство «Виват» удалить из произведения информацию о председателе политсовета партии «ОПЗЖ» Викторе Медведчуке и запретить распространение печатного тиража до устранения нарушения неимущественных прав Медведчука.