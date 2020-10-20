Об этом Ткаченко написал в Facebook.

— Создатель «темников» (Медведчук — прим.) решил снова выступить в привычной для себя роли цензора и на помощь ему пришел украинский суд, — отметил он.

Министр добавил, что теперь благодаря книге Кипиани о роли кума Путина (Медведчука) в деле осуждения советской системой украинского писателя Стуса будут знать в разы больше людей. Ткаченко отметил, что Министерство культуры рекомендует книгу «Дело Василия Стуса» к чтению.

— И пока дело будет в апелляции — лично закуплю часть тиража для национальных библиотек, — подытожил он.

Напомним, Дарницкий районный суд Киева обязал автора книги «Дело Василия Стуса» Вахтанга Кипиани и издательство «Виват» удалить из произведения информацию о председателе политсовета партии «ОПЗЖ» Викторе Медведчуке и запретить распространение печатного тиража до устранения нарушения неимущественных прав Медведчука.