Гражданская сеть «Опора» сообщила, что в конце рабочего дня 19 октября кандидат в депутаты Николаевского городского совета от партии «За майбутнє» Сергей Мотуз агитировал в помещении больницы, которую он возглавляет.

Агитацию зафиксировал на видео наблюдатель «Опоры», однако кандидат препятствовал его работе, сообщает пресс-служба организации.

Сергей Мотуз является директором коммунального некоммерческого предприятия Николаевского городского совета «Центр первичной медико-санитарной помощи № 4» и действующим депутатом городского совета.

Сергей Мотуз

По словам наблюдателя «Опоры», он агитировал людей в помещении больницы. Держа в руках пачку черно-белых открыток со своим изображением, он рассказывал, что на выборах 25 октября нужно голосовать за него или его коллегу по партии Алексея Лепишева. При этом кандидат заходил в кабинет врача, который вел прием, и расспрашивал присутствующих, есть ли жители микрорайона Соляные.

В соответствии с Постановлением Николаевской городской ТИК об образовании округов от 5 сентября 2020 года, микрорайон Соляные входит в округ № 6, по которому Сергей Мотуз является кандидатом.

«Когда наблюдатель «Опоры» сообщил кандидату, что фиксирует его агитацию на видео, Сергей Мотуз сначала начал говорить, что просто встретил свою знакомую, а потом с силой схватил наблюдателя за руки и оттолкнул так, что видеосъемка прекратилась. После чего кандидат нецензурно выругался и, продолжая обидно высказываться, быстро исчез», — говорится в сообщении.

Такие действия кандидата могут иметь признаки нарушения части 12 статьи 57 Избирательного кодекса Украины, согласно которой кандидатам, занимающим должности в коммунальных учреждениях, организациях, учреждениях, запрещается использовать для предвыборной агитации, подчиненных им лиц, служебный транспорт, связь, оборудование, помещения, другие объекты и ресурсы по месту работы.

Кроме того, согласно части 16 статьи запрещается размещение агитационных материалов и политической рекламы на зданиях и в помещениях предприятий, учреждений и организаций государственной и коммунальной собственности.

Применение физической силы к официальному наблюдателю может иметь признаки нарушения части 2 статьи 157 Уголовного кодекса Украины, в которой указано, что препятствование деятельности официального наблюдателя при исполнении им своих полномочий, сопряженное с применением насилия, уничтожением или повреждением имущества, угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения имущества, — наказывается ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на тот же срок. По этим фактам наблюдатель «Опоры» обратился в полицию.

Напомним, что в сентябре депутат Николаевского горсовета Сергей Мотуз подал заявление о выходе из депутатской группы «Оппозиционная платформа — За жизнь».