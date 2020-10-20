В Украине окончательно сформировалась пятерка партий-лидеров местных выборов, которые должны состояться в это воскресенье.

Так прокомментировал результаты исследования социологической группы «Рейтинг», проведенного 16-19 октября Городской голова Николаева в 2013-15 гг., лидер партии «За майбутнє» на Николаевщине Юрий Гранатуров, передает пресс-служба политсилы.

Среди тех, кто определился и однозначно готов прийти на выборы, 16,7% поддерживают партию «Слуга народа», 13,5% поддерживают ОПЗЖ, 13,2% отдадут свой голос за «Европейскую солидарность», 8,6% проголосуют за «Батькивщину», 7,4% респондентов поддерживают партию «За майбутнє».

При этом, партия «За майбутнє» является самой «молодой» из всех лидеров избирательной гонки — она была создана лишь в конце мая этого года. Также это единственная партия, которая демонстрирует постоянный рост рейтинга на протяжении всех волн замеров общественного мнения группой «Рейтинг».

Другие политсилы не преодолевают условного 5% -го барьера.

Опрос проводился среди граждан Украины в возрасте от 18 лет во всех областях Украины, кроме временно оккупированных регионов Крыма и Донбасса. Было опрошено 5000 респондентов. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews — телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%.

Ранее Юрий Гранатуров заявил, что проблему своевременных выплат врачам, борющимся с эпидемией коронавируса, можно решить в кратчайшие сроки, но действующая власть на это неспособна из-за непрофессионализма и хаотичности своих действий.