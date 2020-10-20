Сегодня, 20 октября, заместитель председателя Николаевской ОГА Александр Трайтли во время онлайн-брифинга сообщил гражданам о ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Николаевской области.

Об этом информирует пресс-служба Николаевской облгосадминистрации.

В начале Александр Трайтли отметил, что динамика ежедневной заболеваемости COVID-19 остается непрогнозируемой и нестабильной и колеблется от 250 случаев заболеваемости в день до 130 случаев. По его словам, такие показатели свидетельствуют о том, что пока нет положительной динамики по снижению уровня заболеваемости.

— Лидерами по динамике заболеваемости COVID-19 остается город Николаев, Первомайск и прилегающие к Николаеву районы — Николаевский и Витовский, — сообщил он.

Заместитель председателя Николаевской ОГА рассказал, что наблюдается ухудшение динамики заболеваемости среди детей и персонала в учебных заведениях Николаевской области.

— Хотя, еще на прошлой неделе мы призвали руководителей на местах начать каникулярный период с 15 по 30 октября или перейти на дистанционную форму обучения. Но, к сожалению, очень мало руководителей на местах, именно органов местного самоуправления, прислушались к нашему предложению. Я призываю всех руководителей на местах, несмотря на предвыборный процесс, непосредственно заниматься своей работой и обеспечивать защиту граждан на вверенной им территории, — подчеркнул он.

Информация подготовлена пресс-службой Николаевской облгосадминистрации