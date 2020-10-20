Кандидат на пост городского главы от партии «Слуга народа» Татьяна Домбровская на встрече с жителями Николаева раскритиковала действующую городскую власть.

Об этом сообщает пресс-служба кандидата.

— Как и вы, 5 лет назад я верила в человека, за которого голосовала, но я разочаровалась. Сейчас мне не нравится работа городского главы и городского совета. И я знаю, что с новой командой в совете будет по-другому, — сказала Татьяна Домбровская.

Она в который раз акцентировала внимание на важности хорошей и крепкой команды.

— Со мной работает команда профессионалов, которые остались со мной изначально. Я не предаю людей, с которыми вместе начинала и с которыми работала. Действующий городской мэр сейчас работает с людьми, против которых он боролся до импичмента, а изначальный состав его команды с ним не остался. Все ушли, — отметила кандидат.

На встрече Татьяна Домбровская также рассказала о правах горожан, которые, согласно законодательству, могут отозвать мандат действующих депутатов. Кандидат на пост мэра сказала, что не дает обещаний, потому что быть мэром это тяжелая работа, и все зависит от результатов проделанной работы.

— Мы все работаем. Я работаю, вы работаете. Вы не приходите домой к семье и не говорите: обещаю, что завтра будет лучше. Завтра будет так, как я буду работать. И люди, которые со мной будут работать. Ваше конституционное право требовать городской совет выполнять свои обязанности качественно, потому что это ваш выбор. Поэтому я прошу вас, будьте требовательны к тем людям, за которых вы голосуете, — резюмировала она.

Пресс-релиз