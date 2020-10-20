По подсчетам директора Института мировой политики Евгения Магды, несколько десятков нардепов от «Слуги народа» помогают России.
Об этом шла речь в его интервью «Радио НВ».
Так, ранее издание «Зеркало недели» со ссылкой на собственные источники привело подробности встречи Владимира Зеленского с руководством МИ-6. Якобы в Лондоне обеспокоены окружением президента, которое связывают с российской стороной.
— Это разные люди. Их, по моим подсчетам, несколько десятков. Среди них есть как вполне пророссийские, так и те, кого называют «полезными идиотами». Я думаю, что Россия в работе со «слугами народа» использует практически такие инструментарии, как она это делает с политическими силами и парламентами других европейских стран, — сказал Евгений Манда.
Он добавил, что одних ловят на компромате, другим предлагают деньги, кому-то предлагают частичку бизнеса, кому-то — новые возможности.
— То есть на самом деле Россию не интересует, чтобы фракция «Слуга народа», условно, полностью проголосовала за то, чтобы Украина капитулировала. Подчеркиваю — условно, чтобы Украина капитулировала перед Россией. Их интересует то, чтобы не было большинства, а было состояние постоянного кризиса, и откровенные друзья России из ОПЗЖ могли в случае такой необходимости подставлять плечо. Это совершенно очевидный факт, — добавил эксперт.
Среди тех, кто помогает России политолог назвал главу парламентской фракции «Слуги народа» Давида Арахамию,
— Господин Арахамия, который в ходе международного экономического форума в Давосе говорит, что нам можно пересмотреть и откорректировать некоторые наши обязательства перед Европейским Союзом. Затем призывает сократить численность Вооруженных сил. На самом деле эти вещи часто требуют определенной дискуссии. За исключением наших обязательств в соответствии с соглашением об ассоциации, потому что они достаточно устоявшиеся. Когда лидер крупнейшей парламентской фракции, которая является монобольшинством, говорит такие вещи, то во всех странах к западу от Украины словно срабатывает датчик или маркер: «Ага, он такое заявляет, значит, они так считают», — сказал Евгений Магда.
По его словам, в цивилизованных странах, например, если бы в Германии ХДС/ХСС имели большинство в Бундестаге, то заявление любого парламентария, лидера этой фракции воспринималось бы как официальная позиция.
— То есть наши европейские партнеры воспринимают иногда тот бред, который говорят украинские парламентарии как заявления именно цивилизованных парламентариев, и Россия, по моему мнению, очень хорошо этим пользуется. Возможно, нет политического опыта, если лидер фракции озвучивает такие вещи. У некоторых людей, у того же Александра Качуры есть бэкграунд Украинского выбора, у Максима Бужанского и Александра Дубинского тоже соответствующий бэкграунд. Что касается Дубинского, то можно понять в контексте расследования Bihus. info по так называемым проституткам Майдана? И что Дубинский за относительно небольшие для России деньги может что-то там «станцевать» и в сессионном зале Верховной Рады, — добавил он.
Егор Клецов, которого выдвинули в кандидаты в депутаты Николаевского городского совета от партии «Слуга народа», отказался от участия в местных выборах после обвинений в сепаратизме.
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По подсчетам директора Института мировой политики Евгения Магды, несколько десятков нардепов от «Слуги народа» помогают России.
Об этом шла речь в его интервью «Радио НВ».
Так, ранее издание «Зеркало недели» со ссылкой на собственные источники привело подробности встречи Владимира Зеленского с руководством МИ-6. Якобы в Лондоне обеспокоены окружением президента, которое связывают с российской стороной.
— Это разные люди. Их, по моим подсчетам, несколько десятков. Среди них есть как вполне пророссийские, так и те, кого называют «полезными идиотами». Я думаю, что Россия в работе со «слугами народа» использует практически такие инструментарии, как она это делает с политическими силами и парламентами других европейских стран, — сказал Евгений Манда.
Он добавил, что одних ловят на компромате, другим предлагают деньги, кому-то предлагают частичку бизнеса, кому-то — новые возможности.
— То есть на самом деле Россию не интересует, чтобы фракция «Слуга народа», условно, полностью проголосовала за то, чтобы Украина капитулировала. Подчеркиваю — условно, чтобы Украина капитулировала перед Россией. Их интересует то, чтобы не было большинства, а было состояние постоянного кризиса, и откровенные друзья России из ОПЗЖ могли в случае такой необходимости подставлять плечо. Это совершенно очевидный факт, — добавил эксперт.
Среди тех, кто помогает России политолог назвал главу парламентской фракции «Слуги народа» Давида Арахамию,
— Господин Арахамия, который в ходе международного экономического форума в Давосе говорит, что нам можно пересмотреть и откорректировать некоторые наши обязательства перед Европейским Союзом. Затем призывает сократить численность Вооруженных сил. На самом деле эти вещи часто требуют определенной дискуссии. За исключением наших обязательств в соответствии с соглашением об ассоциации, потому что они достаточно устоявшиеся. Когда лидер крупнейшей парламентской фракции, которая является монобольшинством, говорит такие вещи, то во всех странах к западу от Украины словно срабатывает датчик или маркер: «Ага, он такое заявляет, значит, они так считают», — сказал Евгений Магда.
По его словам, в цивилизованных странах, например, если бы в Германии ХДС/ХСС имели большинство в Бундестаге, то заявление любого парламентария, лидера этой фракции воспринималось бы как официальная позиция.
— То есть наши европейские партнеры воспринимают иногда тот бред, который говорят украинские парламентарии как заявления именно цивилизованных парламентариев, и Россия, по моему мнению, очень хорошо этим пользуется. Возможно, нет политического опыта, если лидер фракции озвучивает такие вещи. У некоторых людей, у того же Александра Качуры есть бэкграунд Украинского выбора, у Максима Бужанского и Александра Дубинского тоже соответствующий бэкграунд. Что касается Дубинского, то можно понять в контексте расследования Bihus. info по так называемым проституткам Майдана? И что Дубинский за относительно небольшие для России деньги может что-то там «станцевать» и в сессионном зале Верховной Рады, — добавил он.
Егор Клецов, которого выдвинули в кандидаты в депутаты Николаевского городского совета от партии «Слуга народа», отказался от участия в местных выборах после обвинений в сепаратизме.