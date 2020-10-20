В Конституционный суд Украины поступило представление 49 народных депутатов относительно конституционности постановления Верховной рады «Об образовании и ликвидации районов». В ходатайстве отмечается, что постановление не соответствует ряду статей Основного закона Украины.

Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

— Субъект права на конституционное представление считает, что регулируя вопросы территориального устройства постановлением, а не законом, Верховная рада Украины хоть и действовала в пределах предоставленных ей полномочий, но не способом, который требует Конституция Украины, — сказано в сообщении.

По словам представителя ВР в Конституционном суде Ольги Совгирь, в представлении заявлено ходатайство о признании производства по этому делу неотложным.

Среди аргументов авторов представления указано, что постановление меняет элементы территориального устройства, который может определяться исключительно законами.

Сейчас в Конституционном суде решается вопрос об открытии производства.

Отметим, что в рамках админстративно-территориальной реформы в Украине были ликвидированы 490 районов, вместо них создали 136 новых. Николаевская область была поделена на 4 района.