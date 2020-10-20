Жители оккупированного Россией Донбасса страдают, потому что «отступили от бога» и начали войну.
Об этом почетный патриарх Православной церкви Украины, патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет в эфире телеканала «Украина 24».
— Сказать, что они не виноваты, нельзя, если б они не были виноваты — не страдали бы. Потому они и страдают, что виновны. Но не все. Иов был невиновный, но страдал. Так и на Донбассе – есть невиновные, которые страдают. В чем вина тех, кто виновен? В том, что они отступили от Бога, не верили, а во-вторых, они начали вот эту борьбу, — рассказал Филарет.
Напомним, почетный патриарх Филарет отозвал свою подпись под постановлением о ликвидации Украинской православной церкви Киевского патриархата от 15 декабря 2018 года.
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Жители оккупированного Россией Донбасса страдают, потому что «отступили от бога» и начали войну.
Об этом почетный патриарх Православной церкви Украины, патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет в эфире телеканала «Украина 24».
— Сказать, что они не виноваты, нельзя, если б они не были виноваты — не страдали бы. Потому они и страдают, что виновны. Но не все. Иов был невиновный, но страдал. Так и на Донбассе – есть невиновные, которые страдают. В чем вина тех, кто виновен? В том, что они отступили от Бога, не верили, а во-вторых, они начали вот эту борьбу, — рассказал Филарет.
Напомним, почетный патриарх Филарет отозвал свою подпись под постановлением о ликвидации Украинской православной церкви Киевского патриархата от 15 декабря 2018 года.