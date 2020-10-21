Государственный департамент США расширил санкции против российского газопровода «Северный поток-2». Меры направлены на то, чтобы помешать завершению строительства этого объекта.

Согласно опубликованным 20 октября директивам, санкции распространяются на компании и физических лиц, которые будут предоставлять какие-либо услуги для судов, задействованных в строительстве газопровода, прокладке труб и т.д, пишет ZN.ua.

Таким образом, Госдепартамент расширил перечень физических и юридических лиц, которые могут попасть под санкции, предусмотренных законом PEESA (о защите европейской энергетической безопасности).

Санкции могут применяться к компаниям, которые предоставляют услуги или производственные мощности для модернизации судов или установки на них оборудования, а также финансируют модернизацию таких судов или установку на них оборудования.

В рамках проекта «Северный поток-2» россияне планируют проложить по дну Балтийского моря трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд кубометров газа в год, стоимость проекта — €9,5 млрд.

Строительство газопровода остановилось в декабре прошлого года из-за санкций США. Готовность проекта оценивается в 94%.

Напомним, Дания дала проектной компании Nord Stream 2 AG разрешение на эксплуатацию трубопровода «Северный поток-2» на своем континентальном шельфе.