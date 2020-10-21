За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 6719 человек, зафиксирован 141 летальный случай, 2686 пациентов выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные СНБО по состоянию на утро среды, 21 октября.

В Украине зафиксировали новый антирекорд по количеству инфицированных за сутки. Предыдущее наибольшее значение было установлено 17 октября, тогда заболело 6410 человек.

Также второй день подряд фиксируют антирекорд по количеству летальных случаев. Днем ранее умерло 113 пациентов с COVID-19.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 315 826 человек, из них 132 219 выздоровели, летальных исходов — 5927.

Напомним, что правительство продлило карантин до 31 декабря. Подход к смягчению или усилению карантина остался адаптивным, но принцип распределения регионов для усиления карантинных мер изменили.

Страну поделили на четыре зоны по уровню опасности распространения коронавируса. В каждой из них действует определенный ряд ограничений.

Новые правила карантина начали действовать с 3 августа. Решение о делении страны на зоны пересматривают раз в 7 дней.