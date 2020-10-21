В среду, 21 октября, президент Армении Армен Саркисян отправился в Брюссель для обсуждения с генеральным секретарем НАТО и европейскими чиновниками ситуации в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщили в пресс-службе президента.

В ходе визита запланированы встречи Саркисяна с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и другими высокопоставленными официальными лицами.

Встречи пройдут по инициативе Саркисяна.

Президент Армении намерен обсудить с руководителями европейских структур вопросы конфликта, в котором власти страны обвиняют Азербайджан, а также якобы участие Турции в нем.

— Ожидается, что руководство европейских структур НАТО сделает все возможное, чтобы прекратить боевые действия Азербайджана и Турции, члена НАТО, что позволит реализовать соглашения о прекращении огня, - говорится в сообщении.

Напомним, с 27 сентября на границе стран, в регионе Нагорного Карабаха, возобновились боевые действия. Стороны обвиняли друг друга в провокации конфликта. В Азербайджане, Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республике объявили военное положение и мобилизацию. Страны сообщают о десятках погибших и раненых военных и гражданских.

9 октября руководители Министерств иностранных дел Азербайджана и Армении договорились в Москве о перемирии. На встрече, которая длилась более 10 часов, они решили, что с 12:00 (11:00 по Киеву) 10 октября прекратят огонь для того, чтобы провести обмен пленными, телами погибших при посредничестве «Красного Креста». Однако фактически прекращения огня в Карабахе нет, стороны обвиняют друг друга в его нарушении и, как свидетельствуют заявления лидеров стран выше, боевые действия не прекращаются.

В 1988 году между армянами и азербайджанцами вспыхнул вооруженный конфликт за контроль спорными территориями, преимущественно над Нагорным Карабахом. Регион, в котором проживало много армян, в советское время был в составе Азербайджанской ССР.

В конце 1980-х проармянские силы при поддержке Еревана приняли Нагорный Карабах под свой контроль. С тех пор продолжается вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном за эти территории. Ситуация на границе стран последний раз обострялась в июле этого года.