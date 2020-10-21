В Николаеве стартовал процесс ликвидации Главного управления Государственной налоговой службы в области.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГНС в Николаевской области.

Сообщается, что 20 октября 2020 года государственному регистратору были поданы документы для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований записи о ликвидации Главного управления ГНС в Николаевской области.

— В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 30.09.2020 №893 «Некоторые вопросы территориальных органов Государственной налоговой службы», приказа ГНС Украины от 08.10.2020 №556 «О ликвидации территориальных органов ГНС» срок заявления кредиторами своих требований к Главному управлению ГНС в Николаевской области составляет два месяца со дня опубликования сообщения о решении относительно прекращения юридического лица, - сказано в сообщении.

Напомним, что Верховная рада сделала шаг к созданию Бюро экономической безопасности, которое должно заменить налоговую милицию.