Заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Александр Трайтли рассказал, что по поручению Министра здравоохранения Максима Степанова было разделено на два блока больницы для оказания стационарной помощи пациентам с подозрением на COVID-19 и с подтвержденным коронавирусом.
Об этом он сказал во время онлайн-брифинга, пишет пресс-служба Николаевской ОГА.
Первый блок — это те учреждения здравоохранения, которые полностью перепрофилируются под больницы и будут оказывать помощь пациентам с подтвержденным случаем или с подозрением на COVID-19, а именно Николаевская городская больница № 1 (150 коек); Николаевская городская больница № 5 (230 коек); Первомайская центральная районная многопрофильная больница (90 коек); Новоодесская центральная районная больница (80 коек); Новобугская центральная районная больница (135 коек) и Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней (110 коек).
Кроме того, Александр Трайтли отметил, что Николаевский областной противотуберкулезный диспансер добавили в перечень учреждений, оказывающих помощь больным коронавирусом. Больные COVID-19 будут лечиться в отдельно стоящем корпусе, в котором нет больных туберкулезом. На сегодняшний день уже начато и продолжаются работы по укомплектованию отделения оборудованием и медперсоналом.
— На сегодняшний день планируется разместить там 100 коек, в целом проектная мощность составляет около 250 коек, - сообщил он.
Вместе с тем, ко второму блоку относятся учреждения здравоохранения, в которых лишь в определенных, зарезервированных под COVID-19 отделениях будет оказываться помощь пациентам с подтвержденным коронавирусом или с подозрением — это Вознесенская городская многопрофильная больница (66 коек); Южноукраинска городская многопрофильная больница (56 коек); Николаевская областная детская клиническая больница (25 коек), Николаевская детская больница №2 (50 коек); Баштанская районная многопрофильная больница (25 коек); Николаевская центральная районная больница (40 коек); Николаевская городская больница № 3 (200 коек); Николаевский городской родильный дом №1 (60 коек).
Александр Трайтли отметил, что общее количество коек в госпиталях Николаевской области, по состоянию на 19 октября, которые будут оказывать помощь пациентам с подтвержденным случаем или с подозрением на COVID-19, составляет 1417 коек.
— Мы почти на 400 единиц увеличили количество коек, которые будут оказывать помощь соответствующей категории лиц. Поэтому, хочу успокоить жителей Николаевской области, в том плане, что на сегодняшний день у нас есть достаточное количество коек по оперативной информации, - рассказал он.
Кроме того, Александр Трайтли сообщил, что было оптимизировано и пересмотрено маршруты госпитализации пациентов — на сегодня есть четыре алгоритма, которые разработаны по госпитализации:
— Основным приоритетом при формировании маршрутов стала территориальная принадлежность и наличие свободных мест, - отметил Александр Трайтли.
Информация подготовлена пресс-службой Николаевской облгосадминистрации
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Заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Александр Трайтли рассказал, что по поручению Министра здравоохранения Максима Степанова было разделено на два блока больницы для оказания стационарной помощи пациентам с подозрением на COVID-19 и с подтвержденным коронавирусом.
Об этом он сказал во время онлайн-брифинга, пишет пресс-служба Николаевской ОГА.
Первый блок — это те учреждения здравоохранения, которые полностью перепрофилируются под больницы и будут оказывать помощь пациентам с подтвержденным случаем или с подозрением на COVID-19, а именно Николаевская городская больница № 1 (150 коек); Николаевская городская больница № 5 (230 коек); Первомайская центральная районная многопрофильная больница (90 коек); Новоодесская центральная районная больница (80 коек); Новобугская центральная районная больница (135 коек) и Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней (110 коек).
Кроме того, Александр Трайтли отметил, что Николаевский областной противотуберкулезный диспансер добавили в перечень учреждений, оказывающих помощь больным коронавирусом. Больные COVID-19 будут лечиться в отдельно стоящем корпусе, в котором нет больных туберкулезом. На сегодняшний день уже начато и продолжаются работы по укомплектованию отделения оборудованием и медперсоналом.
— На сегодняшний день планируется разместить там 100 коек, в целом проектная мощность составляет около 250 коек, - сообщил он.
Вместе с тем, ко второму блоку относятся учреждения здравоохранения, в которых лишь в определенных, зарезервированных под COVID-19 отделениях будет оказываться помощь пациентам с подтвержденным коронавирусом или с подозрением — это Вознесенская городская многопрофильная больница (66 коек); Южноукраинска городская многопрофильная больница (56 коек); Николаевская областная детская клиническая больница (25 коек), Николаевская детская больница №2 (50 коек); Баштанская районная многопрофильная больница (25 коек); Николаевская центральная районная больница (40 коек); Николаевская городская больница № 3 (200 коек); Николаевский городской родильный дом №1 (60 коек).
Александр Трайтли отметил, что общее количество коек в госпиталях Николаевской области, по состоянию на 19 октября, которые будут оказывать помощь пациентам с подтвержденным случаем или с подозрением на COVID-19, составляет 1417 коек.
— Мы почти на 400 единиц увеличили количество коек, которые будут оказывать помощь соответствующей категории лиц. Поэтому, хочу успокоить жителей Николаевской области, в том плане, что на сегодняшний день у нас есть достаточное количество коек по оперативной информации, - рассказал он.
Кроме того, Александр Трайтли сообщил, что было оптимизировано и пересмотрено маршруты госпитализации пациентов — на сегодня есть четыре алгоритма, которые разработаны по госпитализации:
— Основным приоритетом при формировании маршрутов стала территориальная принадлежность и наличие свободных мест, - отметил Александр Трайтли.
Информация подготовлена пресс-службой Николаевской облгосадминистрации