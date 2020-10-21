Первый номер избирательного списка партии «Европейская Солидарность» в Киевсовет Марина Порошенко посетила инновационный парк Unit City и ознакомилась с его инфраструктурой — высокотехнологичными лабораториями, учебными и офисными кластерами, пообщалась со студентами школы предпринимательства и резидентами города.

Об этом сообщает пресс-служба партии «Европейская Солидарность».

— Все мы хотим видеть Киев действительно современной европейской столицей. Но это невозможно без качественного образования и медицины, развитой инфраструктуры, возможности трудоустройства, реализации каждого киевлянина. Unit City — это место для поддержки талантов, инноваций и современных технологий. Прекрасная площадка для развития нашей молодежи. Здесь они могут постоянно повышать уровень своих знаний, работать в современных условиях, с использованием новейших технологий и становиться более конкурентными на рынке, выстраивать сеть контактов, которые помогут развиваться как отдельным работникам, так и целым компаниям, - сказала Марина Порошенко.

Кроме того, она отметила, что «такие инновационные города — это инвестиция в человеческий капитал, а значит — инвестиция в будущее страны».

— Уверена, что только совместными усилиями местной власти и ответственного бизнеса мы сделаем Киев действительно европейской столицей, - добавила Марина Порошенко.

Напомним, что супруга пятого Президента Украины Марина Порошенко передала студентам университета «Украина» маски и санитайзеры. По словам Марины Порошенко, университет «Украина» — один из немногих вузов, который создает все условия для обучения людей с инвалидностью.