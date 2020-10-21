По состоянию на утро 21 октября в Николаевской области выявлено 76 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Facebook.

Всего зарегистрировано 7232 подтвержденных случая COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 375 (+5).

Из всех подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев — 5181 человек (+75);

Первомайск — 237 человек;

Южноукраинск — 219 человек (+1);

Вознесенск — 248 человек;

Очаков — 34 человека;

Арбузинский район — 30 человек;

Баштанский район — 87 человек;

Березанский район — 80 человек;

Братский район — 22;

Березнеговатский район — 6 человек;

Веселиновский район — 48 человек;

Витовский район — 214 человек;

Вознесенский район — 96 человек;

Врадиевский район — 103 человека;

Еланецкий район — 64 человек;

Доманевский район — 90 человек;

Казанковский район — 48 человек;

Кривоозерский район — 76 человека;

Николаевский район — 100 человек;

Новобугский район — 28 человек;

Новоодесский район — 96 человек;

Очаковский район — 25 человека;

Первомайский район — 70 человек;

Снигиревский район — 30 человек.

Выздоровели больных за сутки — 73, всего выздоровели — 1513. Умерло всего от последствий COVID-19 — 124, за сутки — 0.

Напомним, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич предложил жителям города, которые не верят в серьезность угрозы коронавирусного заболевания, посетить инфекционное отделение в городской больнице №1, где проходят лечение больные COVID-19.