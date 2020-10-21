По состоянию на утро 21 октября в Николаевской области выявлено 76 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Facebook.
Всего зарегистрировано 7232 подтвержденных случая COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 375 (+5).
Из всех подтвержденных случаев по месту жительства:
Николаев — 5181 человек (+75);
Первомайск — 237 человек;
Южноукраинск — 219 человек (+1);
Вознесенск — 248 человек;
Очаков — 34 человека;
Арбузинский район — 30 человек;
Баштанский район — 87 человек;
Березанский район — 80 человек;
Братский район — 22;
Березнеговатский район — 6 человек;
Веселиновский район — 48 человек;
Витовский район — 214 человек;
Вознесенский район — 96 человек;
Врадиевский район — 103 человека;
Еланецкий район — 64 человек;
Доманевский район — 90 человек;
Казанковский район — 48 человек;
Кривоозерский район — 76 человека;
Николаевский район — 100 человек;
Новобугский район — 28 человек;
Новоодесский район — 96 человек;
Очаковский район — 25 человека;
Первомайский район — 70 человек;
Снигиревский район — 30 человек.
Выздоровели больных за сутки — 73, всего выздоровели — 1513. Умерло всего от последствий COVID-19 — 124, за сутки — 0.
Напомним, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич предложил жителям города, которые не верят в серьезность угрозы коронавирусного заболевания, посетить инфекционное отделение в городской больнице №1, где проходят лечение больные COVID-19.
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По состоянию на утро 21 октября в Николаевской области выявлено 76 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Facebook.
Всего зарегистрировано 7232 подтвержденных случая COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 375 (+5).
Из всех подтвержденных случаев по месту жительства:
Николаев — 5181 человек (+75);
Первомайск — 237 человек;
Южноукраинск — 219 человек (+1);
Вознесенск — 248 человек;
Очаков — 34 человека;
Арбузинский район — 30 человек;
Баштанский район — 87 человек;
Березанский район — 80 человек;
Братский район — 22;
Березнеговатский район — 6 человек;
Веселиновский район — 48 человек;
Витовский район — 214 человек;
Вознесенский район — 96 человек;
Врадиевский район — 103 человека;
Еланецкий район — 64 человек;
Доманевский район — 90 человек;
Казанковский район — 48 человек;
Кривоозерский район — 76 человека;
Николаевский район — 100 человек;
Новобугский район — 28 человек;
Новоодесский район — 96 человек;
Очаковский район — 25 человека;
Первомайский район — 70 человек;
Снигиревский район — 30 человек.
Выздоровели больных за сутки — 73, всего выздоровели — 1513. Умерло всего от последствий COVID-19 — 124, за сутки — 0.
Напомним, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич предложил жителям города, которые не верят в серьезность угрозы коронавирусного заболевания, посетить инфекционное отделение в городской больнице №1, где проходят лечение больные COVID-19.