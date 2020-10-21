Юрий Кормышкин, Виктория Москаленко и Тахир Садридинов, фото пресс-службы партии "Наш край"

Депутата Николаевского областного совета 7 созыва, главу фракции «Наш край» Юрия Кормышкина наградили знаком отличия облсовета за заслуги перед Николаевщиной первой степени.

Об этом сообщает пресс-служба партии «Наш край».

Сообщается, что Юрий Кормышкин получил награду за весомый личный вклад в укрепление местного самоуправления на Николаевщине и плодотворную депутатскую деятельность, направленную на решение социально-экономических вопросов территориальных общин, защиту интересов избирателей, выполнение их поручений.

— Хочу поблагодарить лучших представителей этой каденции. Это те депутаты, которые, несмотря на все политические моменты, обеспечили проведение сессий, особенно в период пандемии собирались на сессии и решали вопросы, - выступила глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко.

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