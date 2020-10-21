Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко заявила, что собирается провести 2, а то и 3 сессии после проведения местных выборов.

Об этом он заявила в среду, 22 октября, передает корреспондент НикВести.

Отметим, что сегодня, депутаты Николаевского областного совета не смогли собраться на заседание. Как известно, всего в повестке сессии было 13 вопросов. Самым первым стоял вопрос об отчете главы Николаевского областного совета. Помимо этого, депутаты должны были заслушать отчеты Николаевской ОГА о выполнении программы экономического и социального развития, а также программы развития автомобильных дорог.

В свою очередь Виктория Москаленко заявила, что до избрания нового президиума новым составом областного совета, нынешний созыв остается легитимным, а потому, по ее словам, сможет собраться для проведения еще нескольких сессий.

— Я предлагаю перенести заседание сессии и продолжить его после выборов (25 октября, — прим.). Я проверю явку и определюсь с датой. Я хочу сказать, что мы остаемся депутатами пока не будет избран новый состав президиума Николаевским областным советом. Поэтому, я прошу вас понять, что мы фактически будем проводить 2, а то и 3 рабочие сессии. Давайте настроимся на работу, не смотря на результаты выборов, — заявила Виктория Москаленко.

Напомним, Центральная избирательная комиссия на заседании 8 августа назначила на 25 октября выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов во всех 24 областях Украины.