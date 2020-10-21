Не многие кандидаты могут сегодня похвастаться тем, что уже имеют сплоченную команду и четкое понимание того, как дальше должен развиваться и благоустраиваться Николаев, а также отлично владеют законодательными вопросами местного самоуправления - считают кандидаты-юристы от партии «Слуга народа». Они уверены, что именно командная работа станет их основным преимуществом в городском совете.

Об этом сообщает пресс-служба политической силы.

— Большинство действующих депутатов так и не смогли разобраться за пять лет во всех нюансах и принципах работы города, - говорит Арсен Гаспарян, кандидат по Ингульскому району (округ 5). - Сотни крайне важных для горожан вопросов зависли в кабинетах на многие месяцы, а то и годы. Сотни нужных дел не смогли сдвинуться с места из-за непродуктивной работы депутатов. Сотни нарушений в принятии решений можно наверняка обнаружить, под лупой рассмотрев горы документов. Очевидно, что горсовет требует не только кардинальной перезагрузки, но и обновлённой команды с юридическими знаниями. И главной задачей такой команды сразу же станет быстрое вхождение в процесс руководства городом и налаживание продуктивной работы.

Также кандидат добавил, что больше года вникал в проблемы Ингульского района и запросы николаевцев и уже знает, в какой сфере необходимо сосредоточить усилия в срочном порядке.

— Планирую заняться проблемами большегрузов в районе нефтебазы, засильем МАФов и ларьков на тротуарах, проблемой изношенности теплосетей, водопровода и канализации, восстановлением и созданием новых зеленых зон, улучшением качества общественного транспорта, - рассказал Арсен Гаспарян.

Его коллега-юрист Елена Нестеренко отметила, что, несмотря на огромный потенциал города, тут недостаточно рекреационных зон, спортивных площадок и мест, где можно спокойно погулять с семьей.

— В каждом районе города должны быть зоны отдыха, маленькие парки или скверы, качественные спортивные и игровые площадки для детей. Для этого не обязательно строить что-то с нуля. Множество объектов нуждается в реконструкции или озеленении. Необходимо провести их инвентаризацию, понять, что и как можно сделать, и сделать. Дети и молодежь – это не те, на ком нужно городу экономить, - считает «слуга народа» Нестеренко (кандидат по Ингульскому району, округ 4). - Как юрист и как депутат я намерена доказать своим избирателям, что в их силах сделать Николаев лучшим, и у них есть для этого потенциал. Уже больше 20 лет я помогаю людям восстановить справедливость - как на госслужбе, так и на частных предприятиях. А потому понимаю проблемы разных сфер жизни нашего города. Знаю, какие права и обязанности гарантированы Конституцией Украины ее гражданам и территориальным общинам - и готова их отстаивать - подытожила Елена Нестеренко.

Кандидат по Корабельному району (округ 3) от партии «Слуга народа» Елена Плахотная уверена, что именно командная работа даст качественные решения горсовету.

— Я знаю проблемы жителей своего округа, знаю, с чем они каждый день сталкиваются. Поэтому я приняла решение баллотироваться в депутаты, чтобы стать частью большой команды и иметь возможность отстаивать интересы горожан. Для меня это не пустые слова, для меня это – непростой путь и ежедневная работа. Я понимаю, сколько времени необходимо для депутатской работы, и я готова его тратить на то, чтобы наша «корабелка» была не привычным «отдалённым районом», а цветущим и комфортным районом с беспроблемным транспортным сообщением, - сказала Елена Плахотная.

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