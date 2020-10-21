Председатель Николаевской областной организации партии «Наш край» Юрий Кормышкин обратился к избирателям города Николаева. Он подчеркнул, что избрание городским головой Николаева в 2015 году Александра Сенкевича – ошибка, которая стоила городу многих потерянных возможностей и миллионы гривен.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы. Далее публикуем полный текст обращения:

«НЕ ПОВТОРИТЬ ОШИБКУ. ЭТО ВАЖНО ПРОЧЕСТЬ ВСЕМ, КТО ИДЕТ ГОЛОСОВАТЬ

В конце нынешней недели нам предстоит принять важное решение: выбрать тех, кто будет управлять нашим городом в ближайшие пять лет. Если быть совсем точным, то стоит говорить не «всем нам», а «многим из нас», поскольку обычно на выборы приходит не более половины от тех, кто имеет право голоса. В этом также заключается большая проблема, но сегодня не о ней.

Сегодня я хочу поговорить о цене ошибки. Пять лет назад, осенью 2015 года, мы выбрали нового мэра и новый состав депутатов городского совета. Выбирали тогда на волне перемен, с надеждой на лучшее. Тогда, на волне известных всем событий, многим казалось, что все переменилось, хотелось нового, необычного. В соответствии с этим и избрали мэра: молодого, прогрессивного, подающего надежды – по крайней мере, так нам казалось. Сегодня всем ясно, что ошиблись: мы избрали никудышного мэра и казнокрадов-депутатов.

Цена этой ошибки – пять лет, потерянные для развития города, сотни миллионов разбазаренных без толку и украденных денег. Да, уважаемые горожане, за эти пять лет из городского бюджета было украдено сотни миллионов. На них можно было построить десятки километров дорог, отремонтировать сотни крыш, построить несколько детских садов и т.д. Вместо этого они превратились в чьи-то шикарные яхты, загородные дома, коттеджи, автомобили. Такой оказалась цена той ошибки. И, если вам приходилось хотя бы раз обращаться в горисполком с какой-либо проблемой (текущая крыша, неработающий лифт, материальная помощь на лечение), а вам ответили, что нет денег, – знайте, это тоже была плата за ошибку.

В воскресенье нам вновь предстоит голосовать. Как снова не совершить ту же ошибку, не потерять очередные пять лет? Могу дать твердый и однозначный ответ: избрать мэром Николая Круглова. Он является единственным среди кандидатов, за которого можно смело голосовать, не боясь вновь совершить ошибку. И я готов обосновать свою позицию.

1. Николай Круглов всю свою жизнь прожил в Николаеве, знает город и все его проблемы как свои пять пальцев. Ему не нужно входить в курс дела, разбираться в ситуации – он все уже знает и готов начать работать с первого дня вступления в должность.

2. Николай Круглов обладает огромным жизненным и профессиональным опытом, какого нет ни у одного из кандидатов. Он возглавлял областную госадминистрацию, работал министром транспорта, был народным депутатом. Другого человека с таким опытом не найти во всей области.

3. Николай Круглов является глубоко порядочным человеком. Он сам не ворует и, что важно, не позволит воровать другим. Эти качества он демонстрировал на всех должностях, которые ему приходилось занимать.

4. Николай Круглов в совершенстве знает, как вести себя в коридорах власти «наверху», в Киеве – он способен решить там любой вопрос, важный для Николаева и его жителей.

5. Николай Круглов способен решать сложные проблемы, которые другим оказываются «не по зубам». При этом он умеет применять нестандартный подход, способен найти неожиданное для всех, но очень точное и изящное решение.

6. Николай Круглов единственный, кто разработал глубоко продуманную и обоснованную Стратегию развития Николаева на ближайшие пять лет – такого нет ни у одного кандидата.

7. Николай Круглов не только разработал Стратегию развития Николаева, но и стал единственным, кто предложил избирателям алгоритм ее реализации, который назвали его именем – «Формула Круглова».

О профессиональных, деловых и человеческих качествах Николая Петровича можно рассказывать еще долго. Но и без этого ясно: он лучший из всех кандидатов. Он единственный, за кого можно голосовать со стопроцентной гарантией и быть уверенным: он не подведет.

Думайте хорошо, когда будете голосовать, помните о цене ошибки. Отдав голоса за Николая Круглова, вы можете быть уверенны, что получите мэра, который готов будет выслушать каждого, который все пять лет будет работать на город и решение его самых насущных проблем – а значит, на каждого из вас.

Голосуйте, чтобы не проиграть», – обратился глава «Нашего края» в области Юрий Кормышин.