Кандидат на пост Николаевского городского головы от партии «Слуга народа» Татьяна Домбровская вместе с главой парламентской фракции Давидом Арахамией приняла участие в совещании с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом Татьяна Домбровская написала на своей странице в социальной сети Facebook.

В рамках совещания обсудили национальный проект «Большая стройка»,перспективы реализации в 2021 году в том числе в Николаеве и Николаевской области проектов в рамках программы, а также обсудили отчет по отремонтированным школам и детским садам, дорогам государственного значения и спортивным площадкам, приемным отделениям больниц. Обсудили планы на 2021 год по модернизации учебных заведений, больниц, а также зданий культурной сферы.

— Мне также удалось поделиться с Владимиром Александровичем нашей маленькой победой – результатами ремонта крыши Дворца спорта «Трудовые резервы», ведь во время его визита в Николаев, Президент сам видел плачевное состояние крыши и высказал волнение, что дети останутся без занятий в секциях. Договорились в дальнейшем уделять больше внимания таким проектам.Вчерашний день выдался по-настоящему результативным, и мне действительно приносит удовольствие такой ритм работы, - написала Татьяна Домбровская.

Она рассказала, что может сделать для того, чтобы сделать Николаев лучше: встретиться с народными депутатами и обсудить планирование государственного бюджета в контексте распределения на Николаев и Николаевскую область; обсудить выделение средств на строительство объездной дороги в Корабельном районе с главой бюджетной комиссии в Верховной Раде Украины; Обсудить строительство моста в Николаеве в Посольстве Японии.

— И я хочу сказать, что подобная работа – это хороший пример выстраивания вертикали власти, когда множество проблем и вопросов решаются намного быстрее и эффективнее!Поездка прошла успешно и продуктивно. Я рада вернуться в родной Николаев и продолжать работать над его развитием. Впереди нас ждут решающие выходные, и мы готовы воплотить задуманное в жизнь!, - написала Татьяна Домбровская.

Пресс-релиз